Девин Букер – о пропуске 4-й четверти при 51 очке: «Раз мы победили, все нормально»
Защитник «Санз» Девин Букер рассказал о своей реакции на решение тренера не выпускать его в четвертой четверти матча с «Буллс» (132:113).
По итогам трех четвертей Букер набрал 51 очко, реализовав 80% с игры и 85,7% из-за дуги.
«Раз мы победили, все нормально.
Я уже делал это. У меня уже было 50 очков и раньше. Так что это не то, к чему я стремлюсь», – заявил Букер.
Личный рекорд Букера – 70 очков в матче с «Селтикс».
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