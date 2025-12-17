  • Спортс
«Он обожает подкасты. Наверное, просто думает о жизни после баскетбола». Санти Альдама ответил на выпады Дрэймонда Грина

Форвард «Гриззлис» прокомментировал публичную критику со стороны Дрэймонда Грина.

Форвард «Мемфиса» Санти Альдама высказался о конфликте с форвардом «Голден Стэйт» Дрэймондом Грином, который ранее в своем подкасте назвал испанца «клоуном» и обвинил в симуляции.

«Он обожает подкасты. Наверное, просто думает о жизни после баскетбола. У него отличная платформа. Он будущий член Зала славы. Так что, конечно, ему хочется развивать свой подкаст. Но сложно, когда слышишь только одну сторону истории. Зато это привлекло внимание – видимо, сработало хорошо.

К тому моменту у меня уже была травма плеча – после того эпизода стало только хуже. Трудно «выпрашивать» фол, когда ситуация и так очевидна. Это же неспортивный фол. Мне не нужно было ничего симулировать. Но это часть баскетбола. Я не зацикливаюсь на этом.

При этом он – отличный соперник. У нас с ним было немало взаимных выпадов, и это всегда весело. Когда на площадке есть великий игрок, который всегда хочет бороться, это здорово.

Сезон в НБА длится 82 игры. Чтобы пройти его до конца, нужна определенная агрессия. И мне это нравится», – сказал 24-летний испанский баскетболист в интервью EssentiallySports.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: EssentiallySports
