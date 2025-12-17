Рейтинг новичков НБА. Купер Флэгг удерживает 1-у строчку, центровой «Сакраменто» Максим Рейно ворвался в Топ-10
NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона‑2025/2026. Тройка лидеров не изменилась: форвард «Далласа» Купер Флэгг вторую неделю удерживает 1-е место, Кон Книппел из «Шарлотт» остается на 2-й строчке, а центровой «Нового Орлеана» Дерик Куин замыкает тройку.
Топ-10 новичков по версии NBA.com:
Купер Флэгг («Даллас», прежнее место – 1, драфт: 1);
Кон Книппел («Шарлотт», 2, драфт: 4);
Дерик Куин («Новый Орлеан», 3, драфт: 13);
Джеремайя Фирс («Новый Орлеан», 5, драфт: 7);
Ви Джей Эджкомб («Филадельфия», 6, драфт: 3);
Седрик Кауард («Мемфис», 4, драфт: 11);
Дилан Харпер («Сан-Антонио», 7, драфт: 2);
Райан Нембхард («Даллас», 8, драфт:–);
Максим Рейно («Сакраменто», –, драфт: 42);
Райан Колкбреннер («Шарлотт», 10, драфт: 34).
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт НБА
