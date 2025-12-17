Рейтинг новичков НБА. Купер Флэгг удерживает 1-у строчку, центровой «Сакраменто» Максим Рейно ворвался в Топ-10

NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона‑2025/2026. Тройка лидеров не изменилась: форвард «Далласа » Купер Флэгг вторую неделю удерживает 1-е место, Кон Книппел из «Шарлотт» остается на 2-й строчке, а центровой «Нового Орлеана» Дерик Куин замыкает тройку.

Топ-10 новичков по версии NBA.com: