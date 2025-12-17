  • Спортс
Рейтинг новичков НБА. Купер Флэгг удерживает 1-у строчку, центровой «Сакраменто» Максим Рейно ворвался в Топ-10

NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона‑2025/2026. Тройка лидеров не изменилась: форвард «Далласа» Купер Флэгг вторую неделю удерживает 1-е место, Кон Книппел из «Шарлотт» остается на 2-й строчке, а центровой «Нового Орлеана» Дерик Куин замыкает тройку.

Топ-10 новичков по версии NBA.com:

  1. Купер Флэгг («Даллас», прежнее место – 1, драфт: 1);

  2. Кон КниппелШарлотт», 2, драфт: 4);

  3. Дерик Куин («Новый Орлеан», 3, драфт: 13);

  4. Джеремайя ФирсНовый Орлеан», 5, драфт: 7);

  5. Ви Джей ЭджкомбФиладельфия», 6, драфт: 3);

  6. Седрик КауардМемфис», 4, драфт: 11);

  7. Дилан ХарперСан-Антонио», 7, драфт: 2);

  8. Райан Нембхард («Даллас», 8, драфт:–);

  9. Максим Рейно («Сакраменто», –, драфт: 42);

  10. Райан Колкбреннер («Шарлотт», 10, драфт: 34).

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт НБА
