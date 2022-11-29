Рамона Шелберн – о «Лейкерс» и возможных обменах: «Они ждут, когда зазвонит телефон»
Инсайдер ESPN Рамона Шелберн рассказала о текущем плане руководства «Лейкерс», которые, как ожидаются, могут совершить крупный обмен по ходу сезона НБА.
«Насколько я могу судить из общения с различными людьми в лиге, «Лейкерс» на данном этапе необязательно нацелены на то, чтобы провернуть что-нибудь серьезное, если только это серьезное не подвернется им само.
Они ждут, когда зазвонит телефон», – заявила Шелберн.
«Лейкерс» начали сезон с результатом 2-10, а затем выиграли пять матчей из семи.
В сборной Камеруна нашли двойника Леброна. Это уже традиция: на ЧМ-2018 был «панамский Кайри»
Комментарии