Инсайдер ESPN Рамона Шелберн рассказала о текущем плане руководства , которые, как ожидаются, могут совершить крупный обмен по ходу сезона НБА.

«Насколько я могу судить из общения с различными людьми в лиге, «Лейкерс» на данном этапе необязательно нацелены на то, чтобы провернуть что-нибудь серьезное, если только это серьезное не подвернется им само.

Они ждут, когда зазвонит телефон», – заявила Шелберн.

«Лейкерс» начали сезон с результатом 2-10, а затем выиграли пять матчей из семи.

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