Разыгрывающий в случае выхода на рынок свободных агентов по ходу сезона может пополнить состав «Хит».

Об этом сообщил обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус.

«В лиге существует мнение, что Уэстбрук в случае выкупа контракта подпишется с , – проинформировал Пинкус.

Уэстбрук на протяжении долгого времени называется кандидатом на обмен. Контракт MVP 2017 года в случае трейда с высокой вероятностью будет выкуплен.

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