Уэстбрук в случае выкупа контракта может перейти в «Майами»
Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук в случае выхода на рынок свободных агентов по ходу сезона может пополнить состав «Хит».
Об этом сообщил обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус.
«В лиге существует мнение, что Уэстбрук в случае выкупа контракта подпишется с «Майами», – проинформировал Пинкус.
Уэстбрук на протяжении долгого времени называется кандидатом на обмен. Контракт MVP 2017 года в случае трейда с высокой вероятностью будет выкуплен.
«Говорю детям: «Ваш отец завоевал меня благодаря объедкам стейка». Саванна Бринсон – главная женщина в жизни Леброна
Комментарии