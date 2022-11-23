Уэстбрук в случае выкупа контракта может перейти в «Майами»

Теги возможные переходы Лейкерс Майами НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук в случае выхода на рынок свободных агентов по ходу сезона может пополнить состав «Хит».

Об этом сообщил обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус.

«В лиге существует мнение, что Уэстбрук в случае выкупа контракта подпишется с «Майами», – проинформировал Пинкус.

Уэстбрук на протяжении долгого времени называется кандидатом на обмен. Контракт MVP 2017 года в случае трейда с высокой вероятностью будет выкуплен.

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