Реджи Буллок выдал 0+0+0+0+0 в матче с «Голден Стэйт»
Атакующий защитник «Далласа» Реджи Буллок по итогам матча с «Голден Стэйт» (116:113) присоединился к «клубу Тони Снелла».
Буллок за 14 минут на площадке не отметился в статистическом протоколе: 0 очков, 0 подборов, 0 передач, 0 перехватов и 0 блок-шотов.
У Реджи 0 из 3 с игры и 0 фолов при показателе плюс/минус «-14».
Форвард Тони Снелл демонстрировал подобную статистическую линейку три раза за карьеру.
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