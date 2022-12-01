Атакующий защитник по итогам матча с (116:113) присоединился к «клубу .

Буллок за 14 минут на площадке не отметился в статистическом протоколе: 0 очков, 0 подборов, 0 передач, 0 перехватов и 0 блок-шотов.

У Реджи 0 из 3 с игры и 0 фолов при показателе плюс/минус «-14».

Форвард Тони Снелл демонстрировал подобную статистическую линейку три раза за карьеру.

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