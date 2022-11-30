Лука Дончич: «Нам следует играть быстрее, но я слишком медленный»

Разыгрывающий согласился с прославленным игроком , ныне телевизионным экспертом .

«Думаю, вам нужно играть быстрее. Вы просто бегаете по площадке туда-сюда, а потом ты играешь один на один. Что ты думаешь на этот счет?» – спросил Баркли после матча против (116:113).

«Да, нам следует играть быстрее, но ты знаешь, что я слишком медленный. Наверное, именно поэтому мы играем в медленном темпе. Но думаю, ты прав. Мы должны лучше задействовать наших атлетов и ускорять игру», – ответил Дончич.

Словенец оформил трипл-дабл в матче с «Уорриорз» – 41 очко, 12 подборов и 12 передач.

Зайон похудел не из-за пункта в контракте, а из-за бодишейминга. Теперь нужно еще заставить его защищаться