Лука Дончич: «Нам следует играть быстрее, но я слишком медленный»
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич согласился с прославленным игроком НБА, ныне телевизионным экспертом Чарльзом Баркли.
«Думаю, вам нужно играть быстрее. Вы просто бегаете по площадке туда-сюда, а потом ты играешь один на один. Что ты думаешь на этот счет?» – спросил Баркли после матча против «Голден Стэйт» (116:113).
«Да, нам следует играть быстрее, но ты знаешь, что я слишком медленный. Наверное, именно поэтому мы играем в медленном темпе. Но думаю, ты прав. Мы должны лучше задействовать наших атлетов и ускорять игру», – ответил Дончич.
Словенец оформил трипл-дабл в матче с «Уорриорз» – 41 очко, 12 подборов и 12 передач.
Зайон похудел не из-за пункта в контракте, а из-за бодишейминга. Теперь нужно еще заставить его защищаться
Комментарии