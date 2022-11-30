Джейсон Кидд – Луке Дончичу: «Может быть, сделаешь трипл-дабл левой рукой?»

Главный тренер пошутил, что надо попробовать сделать трипл-дабл левой рукой.

«Это начинает надоедать. Я имею в виду, сделай что-нибудь новое. Может быть, сделаешь трипл-дабл левой рукой? Я шучу.

Послушайте, он один из лучших игроков в мире, и это то, что он умеет. Кто-то может воспринимать его как должное. Но этот парень особенный», – сказал Кидд.

В сегодняшнем матче против (116:113) Дончич оформил свой пятый трипл-дабл с 40+ очками – 41 очко, 12 подборов и 12 передач.

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