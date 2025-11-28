ЧМ-2027. Отборочный турнир. Исландия выиграла у Италии, Украина была сильнее Грузии и другие результаты

Сегодня прошли восемь матчей квалификации к чемпионату мира 2027 года.

Исландия победила Италию, Украина обыграла Грузию. Чемпионат мира-2027 Отборочный турнир Группа A Грузия – Украина – 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26) 27 ноября . 20.00 Дания – Испания – 64:74 (23:25, 10:20, 14:15, 17:14) 27 ноября . 20:30 Положение команд : Украина – 1-0, Испания – 1-0, Дания – 0-1, Грузия – 0-1. Группа B Греция – Румыния – 91:64 (26:12, 19:17, 23:15, 23:20) 27 ноября . 19.30 Черногория – Португалия – 62:83 (21:14, 11:25, 11:25, 19:19) 27 ноября . 20.00 Положение команд : Греция – 1-0, Португалия – 1-0, Черногория – 0-1, Румыния – 0-1. Группа C Сербия – Швейцария – 90:86 (20:30, 14:27, 25:13, 31:16) 27 ноября . 21.00 Турция – Босния и Герцеговина – 93:71 (29:20, 17:25, 21:13, 26:13) 27 ноября . 21.00 Положение команд : Турция – 1-0, Сербия – 1-0, Швейцария – 0-1, Босния и Герцеговина – 0-1. Группа D Италия – Исландия – 76:81 (21:21, 13:17, 20:23, 22:20) 27 ноября . 22.00 Великобритания – Литва – 88:89 (21:16, 30:22, 16:30, 21:21) 27 ноября . 22.30 Положение команд : Исландия – 1-0, Литва – 1-0, Великобритания – 0-1, Италия – 0-1. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.