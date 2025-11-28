  • Спортс
ЧМ-2027. Отборочный турнир. Исландия выиграла у Италии, Украина была сильнее Грузии и другие результаты

Сегодня прошли восемь матчей квалификации к чемпионату мира 2027 года.

Исландия победила Италию, Украина обыграла Грузию.

Чемпионат мира-2027

Отборочный турнир

Группа A

Грузия – Украина – 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

27 ноября. 20.00

Дания – Испания – 64:74 (23:25, 10:20, 14:15, 17:14)

27 ноября. 20:30

Положение команд: Украина – 1-0, Испания – 1-0, Дания – 0-1, Грузия – 0-1.

Группа B

Греция – Румыния – 91:64 (26:12, 19:17, 23:15, 23:20)

27 ноября. 19.30

Черногория – Португалия – 62:83 (21:14, 11:25, 11:25, 19:19)

27 ноября. 20.00

Положение команд: Греция – 1-0, Португалия – 1-0, Черногория – 0-1, Румыния – 0-1.

Группа C

Сербия – Швейцария – 90:86 (20:30, 14:27, 25:13, 31:16)

27 ноября. 21.00

Турция – Босния и Герцеговина – 93:71 (29:20, 17:25, 21:13, 26:13)

27 ноября. 21.00

Положение команд: Турция – 1-0, Сербия – 1-0, Швейцария – 0-1, Босния и Герцеговина – 0-1.

Группа D

Италия – Исландия – 76:81 (21:21, 13:17, 20:23, 22:20)

27 ноября. 22.00

Великобритания – Литва – 88:89 (21:16, 30:22, 16:30, 21:21)

27 ноября. 22.30

Положение команд: Исландия – 1-0, Литва – 1-0, Великобритания – 0-1, Италия – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
