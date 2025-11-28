ЧМ-2027. Отборочный турнир. Исландия выиграла у Италии, Украина была сильнее Грузии и другие результаты
Сегодня прошли восемь матчей квалификации к чемпионату мира 2027 года.
Исландия победила Италию, Украина обыграла Грузию.
Чемпионат мира-2027
Отборочный турнир
Группа A
Грузия – Украина – 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)
27 ноября. 20.00
Дания – Испания – 64:74 (23:25, 10:20, 14:15, 17:14)
27 ноября. 20:30
Положение команд: Украина – 1-0, Испания – 1-0, Дания – 0-1, Грузия – 0-1.
Группа B
Греция – Румыния – 91:64 (26:12, 19:17, 23:15, 23:20)
27 ноября. 19.30
Черногория – Португалия – 62:83 (21:14, 11:25, 11:25, 19:19)
27 ноября. 20.00
Положение команд: Греция – 1-0, Португалия – 1-0, Черногория – 0-1, Румыния – 0-1.
Группа C
Сербия – Швейцария – 90:86 (20:30, 14:27, 25:13, 31:16)
27 ноября. 21.00
Турция – Босния и Герцеговина – 93:71 (29:20, 17:25, 21:13, 26:13)
27 ноября. 21.00
Положение команд: Турция – 1-0, Сербия – 1-0, Швейцария – 0-1, Босния и Герцеговина – 0-1.
Группа D
Италия – Исландия – 76:81 (21:21, 13:17, 20:23, 22:20)
27 ноября. 22.00
Великобритания – Литва – 88:89 (21:16, 30:22, 16:30, 21:21)
27 ноября. 22.30
Положение команд: Исландия – 1-0, Литва – 1-0, Великобритания – 0-1, Италия – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
