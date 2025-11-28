Стив Керр: «Уорриорс» – посредственная команда.

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр описал состояние своей команды на данный момент.

«Ваша статистика побед и поражений говорит о вас все. У нас 10-10. Мы посредственная команда. Я считаю, что у нас есть потенциал для большего. Моя работа как тренера – помочь этим парням найти тот ритм, который может придать нам энергии и уверенности.

Я верю в них, я верю в наших парней. В ту целостность и преемственность, что у нас осталась не только с прошлого года, но и со Стефом и Дрэймоном на протяжении 14-15 лет, или сколько уже там. Так что я верю в ребят, нам просто нужно продолжать работать, и у нас все получится», – заявил тренер.

«Голден Стэйт » на данный момент занимает 8-е место в Западной конференции.

Лидер «Уорриорс» Стефен Карри пропустит около недели из-за ушиба четырехглавой мышцы бедра.