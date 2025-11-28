«Иди домой, #####!» Зак Лавин послал болельщика, попросившего его сыграть в защите
Зак Лавин вступил в перепалку с недовольным болельщиком.
Вчера «Сакраменто» потерпел 14-е поражение в сезоне, проиграв «Финиксу» (100:112).
Во время матча звездный защитник «Кингс» Зак Лавин вступил в словесную перепалку с одним из болельщиков.
Фанат потребовал от Лавина «хоть раз сыграть в защите», на что игрок ответил: «Иди домой, #####!»
Зрителя вывели с арены, а на счету Лавина по итогам матча 13 очков (5 из 14 с игры) и 6 потерь за 31,5 минуту на паркете.
Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?2970 голосов
Да
Нет
Повторит
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
