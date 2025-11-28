Джейлен Уильямс дебютирует в сезоне во встрече с «Финиксом»

Уильямс проведет первый для себя матч сезона против «Санс».

Звездный защитник «Оклахомы» Джейлен Уильямс исключен из списка травмированных и дебютирует в новом сезоне в ночь на субботу в матче против «Финикса ».

Уильямс восстанавливался после операции на правом запястье, а затем процедуры по удалению винта. Повреждения он получил, играя с разрывом связки во время прошлогоднего победного плей-офф-похода своей команды.

«Тандер» начали этот сезон в доминирующем стиле с результатом 18-1, имея при этом лучшую разницу забитых и пропущенных очков за 19 игр в истории НБА (+16.5). «Оклахома» стала лишь пятой командой в истории лиги, которой удалось начать сезон с результатом 18-1.

В прошлом сезоне Уильямс зарекомендовал себя как один из лучших игроков НБА, в среднем набирая 21,6 очка, 5,3 подбора, 5,1 передачи и 1,6 перехвата за игру. Он стал одним из двух баскетболистов (наряду с Эваном Мобли из «Кливленда»), вошедших как в символическую пятерку НБА, так и в символическую защитную сборную по итогам сезона.

Уильямс пропустил первые 19 игр сезона и больше не претендует на индивидуальные награды – в частности, на попадание в символические сборные.

Согласно правилам лиги, игроки должны провести не менее 65 матчей для участия в голосовании за символические сборные сезона. Если бы Уильямс попал в одну из команд All-NBA, его контракт мог бы увеличиться с базовых 25% до 30% от потолка зарплат.