Микэл Бриджес поднес к лицу Клэя Томпсона три пальца после дальнего попадания

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Форвард «Финикса» Микэл Бриджес во время матча с «Голден Стэйт» (130:119) обидным для Клэя Томпсона образом отпраздновал 3-очковое попадание.

Бриджес поднес к лицу Томпсона три пальца после точного броска из-за дуги под занавес третьей четверти.

Бриджес набрал 23 очка, 9 подборов и 9 передачи, реализовав 5 из 8 из-за дуги.

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