Форвард во время матча с (130:119) обидным для образом отпраздновал 3-очковое попадание.

Бриджес поднес к лицу Томпсона три пальца после точного броска из-за дуги под занавес третьей четверти.

Бриджес набрал 23 очка, 9 подборов и 9 передачи, реализовав 5 из 8 из-за дуги.

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