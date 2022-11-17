Микэл Бриджес поднес к лицу Клэя Томпсона три пальца после дальнего попадания
Форвард «Финикса» Микэл Бриджес во время матча с «Голден Стэйт» (130:119) обидным для Клэя Томпсона образом отпраздновал 3-очковое попадание.
Бриджес поднес к лицу Томпсона три пальца после точного броска из-за дуги под занавес третьей четверти.
Бриджес набрал 23 очка, 9 подборов и 9 передачи, реализовав 5 из 8 из-за дуги.
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