Шакил О’Нил: «Если Клэй продолжит хорошо играть, мы должны извиниться перед ним»
Прославленный игрок НБА, ныне телевизионный эксперт Шакил О’Нил поддержал атакующего защитника «Голден Стэйт» Клэя Томпсона.
«Когда ты перенес две серьезные травмы на одной и той же ноге, восстановление займет некоторое время. Любой шутер думает о своих ногах. Он отлично играл в последних матчах, но сможет ли он продолжить в том же духе? Сила этой команды всегда заключалась в стабильности.
Клэй – свой чувак. Если он продолжит хорошо играть, мы определенно должны извиниться перед ним. Он крепкий парень во всех отношениях. Надеюсь, он использовал слова Чарльза Баркли как мотивацию и вернется на привычный уровень», – сказал О’Нил.
Ранее Баркли заявил, что Томпсон «не тот, кем был раньше». В последних пяти матчах ветеран набирал в среднем по 23 очка, включая 41 очко в игре против «Хьюстона» в воскресенье.
Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?
Комментарии