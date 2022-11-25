Шакил О’Нил: «Если Клэй продолжит хорошо играть, мы должны извиниться перед ним»

Прославленный игрок , ныне телевизионный эксперт ’Нил поддержал атакующего защитника .

«Когда ты перенес две серьезные травмы на одной и той же ноге, восстановление займет некоторое время. Любой шутер думает о своих ногах. Он отлично играл в последних матчах, но сможет ли он продолжить в том же духе? Сила этой команды всегда заключалась в стабильности.

Клэй – свой чувак. Если он продолжит хорошо играть, мы определенно должны извиниться перед ним. Он крепкий парень во всех отношениях. Надеюсь, он использовал слова Чарльза Баркли как мотивацию и вернется на привычный уровень», – сказал О’Нил.

Ранее Баркли заявил, что Томпсон «не тот, кем был раньше». В последних пяти матчах ветеран набирал в среднем по 23 очка, включая 41 очко в игре против в воскресенье.

Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?