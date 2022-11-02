Чарльз Баркли: «Мне очень жаль, что Клэй принял мои слова близко к сердцу»

Член Зала славы и эксперт TNT Чарльз Баркли пояснил свою критику в адрес атакующего защитника .

«Мне очень жаль, что Клэй принял мои слова близко к сердцу.

Несколько лет назад я сказал, что считаю его лучшим защитником, умеющим играть на обеих сторонах площадки. Но из-за возраста и травм он уже не тот игрок. Я не говорил, что он никчемный игрок. Я говорю, что он уже не тот, что был раньше.

Я не думаю, что он вернется в прежнюю форму. Он просит дать ему время. Нет, когда ты становишься старше, время играет не на тебя. Но я люблю Клэя, поэтому меня это беспокоит», – сказал Баркли.

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