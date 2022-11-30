Игорь Знаменский: «Тейтум и Браун – не лучший дуэт современности»

Ведущий «Взял Мяч» Игорь Знаменский не согласился с недавним высказыванием разыгрывающего о связке и в .

«Пока у Тейтума и Брауна все идет идеально, их точно нет смысла ругать. Но это игроки, которые друг с другом мячом не делятся. Которые по сути просто атакуют по очереди. Мы такое видели, например, в «Майами» Леброна и Уэйда в 2011-м году. Это на длинной дистанции не работает.

Игроки должны понимать, кто номер один, а кто номер два, чтобы в сложных ситуациях вторая звезда всегда искала первую. Браун никогда не будет искать Тейтума в сложной ситуации, он скажет «я будет бросать сам». Поэтому мне сложно назвать связку Тейтума и Брауна лучшим дуэтом современности», – рассказал Знаменский в эфире «Взял Мяч Live».

В сборной Камеруна нашли двойника Леброна. Это уже традиция: на ЧМ-2018 был «панамский Кайри»