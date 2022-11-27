Тейтум – главный претендент на MVP по версии «Взял Мяч», Яннис – 2-й, Йокич – 3-й

Телеграм-канал «Взял Мяч» представил рейтинг главных претендентов на получение награды Самому ценному игроку нынешнего сезона .

Форвард Джейсон Тейтум является фаворитом в борьбе за MVP. Он набирает 30,5 очка, 7,9 подбора и 4,6 передачи в среднем за матч. «Селтикс» с результатом 15-4 возглавляют турнирную таблицу лиги.

На втором месте рейтинга расположился лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо, на третьем – действующий MVP, центровой «Денвера» Никола Йокич. Также в пятерку лучших вошли из и из «Далласа».

Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?

Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3

Инфографика: телеграм-канал «Взял Мяч»