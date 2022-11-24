Лука Дончич: «Вероятно, Тейтум и Браун – это лучший дуэт в лиге»
Суперзвезда «Далласа» Лука Дончич перед матчем против «Бостона» высоко оценил тандем Джейсона Татума и Джейлена Брауна.
«Вероятно, это лучшая команда в лиге, и вероятно, у них лучший дуэт в лиге.
Матч в «Гардене» — всегда особенный. Ты должен быть на 100 процентов готов. Если ты не готов, ты, скорее всего, проиграешь. Это важный матч», – сказал Дончич.
Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3
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