Лука Дончич: «Вероятно, Тейтум и Браун – это лучший дуэт в лиге»

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Суперзвезда «Далласа» Лука Дончич перед матчем против «Бостона» высоко оценил тандем Джейсона Татума и Джейлена Брауна.

«Вероятно, это лучшая команда в лиге, и вероятно, у них лучший дуэт в лиге.

Матч в «Гардене» — всегда особенный. Ты должен быть на 100 процентов готов. Если ты не готов, ты, скорее всего, проиграешь. Это важный матч», – сказал Дончич.

Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3

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