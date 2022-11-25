Портал NBA.com обновил рейтинг претендентов на получение награды Самому ценному игроку нынешнего сезона.

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич попрежнему лидирует в гонке за MVP. Он набирает 34 очка, 9 подборов и 8,1 передачи в среднем за матч. «Маверикс» имеют результат 9-8.

На втором месте рейтинга располагается форвард Джейсон Тейтум. На третью позицию поднялся действующий MVP лиги, центровой «Денвера» Никола Йокич.

Лидер «Наггетс» вытеснил из топ-3 Янниса Адетокумбо («Милуоки»), который идет четвертым. Пятерку лучших замыкает разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри.

Рейтинг претендентов на MVP по версии NBA.com

1. Лука Дончич («Даллас»)

2. Джейсон Тейтум («Бостон»)

3. Никола Йокич («Денвер»)

4. Яннис Адетокумбо («Милуоки»)

5. ( )

6. Донован Митчелл ( )

7. Девин Букер («Финикс»)

8. Энтони Дэвис ( )

9. Де’Аарон Фокс («Сакраменто»)

10. Джа Морэнт («Мемфис»)

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