Стивен Эй Смит: «Пришло время считать Тейтума главным претендентом на MVP»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит отдал должное форварду Джейсона Тейтуму.

«Думаю, пришло время считать Джейсона Тейтума главным претендентом на звание MVP. Он набирает в среднем 30 очков при реализации более 45% бросков с игры. Он показывает яркую игру в каждом матче. тоже хорош, но является главной звездой команды, которая лидирует в Восточной конференции прямо сейчас», – заявил Смит.

Средние показатели Тейтума в нынешнем сезоне составляют 30,6 очка, 7,9 подбора, 4,7 передачи и 1,3 блок-шота. «Селтикс» имеют лучший результат в лиге (14-4).

На данный момент форвард занимает второе место в гонке за MVP по мнению NBA.com, уступая лидеру .

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