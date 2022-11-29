«Даллас» и Кемба Уокер подпишут негарантированный контракт на 1 год

подпишет с разыгрывающим (32 года, 183 см) негарантированный контракт на один год, сообщает инсайдер Марк Стейн со ссылкой на источники из лиги.

Ожидается, что игрок начнет выступать за команду не сразу после подписания соглашения. Уокер последний раз выходил на площадку в феврале этого года за «Нью-Йорк».

Перед началом регулярного чемпионата Уокер был отчислен из «Детройта», в котором оказался в результате обмена в день драфта НБА. В прошлом сезоне он провел 37 матчей за «Нью-Йорк», в среднем набирая 11,6 очка и 3,5 передачи.

Сезон НБА стартовал, а многие известные игроки все еще без работы. Почему так вышло?