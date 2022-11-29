Марк Кьюбан – о подписании Кембы Уокера: «Хотим иметь больше вариантов в атаке»

Владелец «Мэверикс» прокомментировал решение подписать контракт с разыгрывающим .

«Хотим иметь больше вариантов в атаке. Как и в прошлом сезоне на том же этапе, мы сейчас создаем качественные возможности для бросков, особенно из-за дуги, но у нас проблемы с реализацией. Кемба даст Кидду больше вариантов в атаке», – заявил Кьюбан.

Уокер оставался свободным агентом с момента, когда «Пистонс» отчислили ветерана перед началом сезона-22/23.

В минувшем сезоне Кемба в 37 матчах за «Никс» набирал 11,6 очка и 3,5 передачи в среднем за игру при 36,7% из-за дуги.

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