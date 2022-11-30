«Никс» подписали двусторонний контракт с Дакуаном Джеффрисом

подписал двусторонний контракт с атакующим защитником Дакуаном Джеффрисом (25 лет, 196 см).

Джеффрис участвовал в предсезонном тренировочном лагере «Никс», после чего выступал за их фарм-клуб в G-лиге, набирая 15 очков в среднем за матч.

В прошлом сезоне баскетболист принял участие в трех матчах за «Мемфис», играя в основном в G-лиге. Ранее он также выступал за «Сакраменто» и «Хьюстон».

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