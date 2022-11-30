Джулиус Рэндл забил сверху через Айзейю Стюарта. Стюарт оттолкнул соперника и получил технический

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Форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл во время третьей четверти матча против «Детройта» (140:110) исполнил эффектный данк через центрового соперника Айзейю Стюарта в быстром отрыве.

Вколотив сверху, Рэндл посмотрел на Стюарта, на что бигмен «Пистонс» ответил толчком двумя руками. Судьи наказали Стюарта техническим фолом.

Рэндл завершил матч с рекордными в нынешнем сезоне 36 очками, а также 7 подборами и 5 передачами. Форварду «Никс» сегодня исполнилось 28 лет.

«Никс» продлили свою победную серию в матчах против «Пистонс» до 11.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна

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