Джа Морэнт: «Равнялся на Деррика Роуза в начале карьеры»
Лидер «Мемфиса» Джа Морэнт после матча против «Нью-Йорка» отдал должное Деррику Роузу.
«Он действительно стал причиной того, что люди начали верить в парней вроде меня. Среди всех атлетичных разыгрывающих он прославился больше всего. Он отлично владел своим телом при завершении из-под кольца, был очень резким. Я равнялся на него в начале карьеры. Безумно приятно играть с ним на одной площадке», – сказал Морэнт.
Роуз является самым молодым MVP в истории НБА. Он был признан Самым ценным игроком в возрасте 22 лет по итогам своего третьего сезона в лиге.
Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?
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