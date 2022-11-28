Джа Морэнт: «Равнялся на Деррика Роуза в начале карьеры»

Лидер после матча против отдал должное .

«Он действительно стал причиной того, что люди начали верить в парней вроде меня. Среди всех атлетичных разыгрывающих он прославился больше всего. Он отлично владел своим телом при завершении из-под кольца, был очень резким. Я равнялся на него в начале карьеры. Безумно приятно играть с ним на одной площадке», – сказал Морэнт.

Роуз является самым молодым MVP в истории . Он был признан Самым ценным игроком в возрасте 22 лет по итогам своего третьего сезона в лиге.

Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?