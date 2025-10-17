Крис Ледлум из «Ульма» стал MVP 3-го тура Еврокубка

Еврокубок назвал самого ценного игрока третьих матчей.

Им стал 24-летний американский форвард «Ульма » Крис Ледлум.

Ледлум помог своей команде обыграть «Литкабелис» (98:94) на выезде. На его счету 26 очков, 4 подбора, 5 передач и 2 перехвата. Форвард реализовал 10 из 13 двухочковых и 6 из 8 штрафных бросков.

«Ульм» идет без поражений в группе Б турнира.