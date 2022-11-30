Пятый в сезоне трипл-дабл Луки Дончича помог «Далласу» победить «Голден Стэйт». Словенец набрал 41 очко, 12 подборов и 12 передач
Пятый в сезоне трипл-дабл Луки Дончича помог «Далласу» обыграть на своей площадке действующего чемпиона НБА «Голден Стэйт» – 116:113. Звездный разыгрывающий «Мэверикс» набрал 41 очко, сделал 12 подборов и 12 передач.
Словенец реализовал 14 из 27 с игры, 4 из 9 из-за дуги и 9 из 15 с линии штрафных. Также на его счету 4 перехвата, 1 блок-шот и 5 потерь за 39 минут на площадке.
Дончич лидирует в лиге по количеству трипл-даблов в нынешнем сезоне (5). 23-летний словенец оформил свой 51-й трипл-дабл в карьере и занимает 10-е место в истории лиги по этому показателю.
«Мэверикс» удалось прервать свою серию из четырех поражений подряд, а также трехматчевую победную серию «Уорриорз».
50 лучших игроков НБА по версии пользователей Sports.ru
25 лучших европейцев НБА по версии пользователей Sports.ru
25 лучших молодых игроков НБА по версии пользователей Sports.ru
Комментарии