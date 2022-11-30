Пятый в сезоне трипл-дабл Луки Дончича помог «Далласу» победить «Голден Стэйт». Словенец набрал 41 очко, 12 подборов и 12 передач

Пятый в сезоне трипл-дабл помог обыграть на своей площадке действующего чемпиона НБА – 116:113. Звездный разыгрывающий «Мэверикс» набрал 41 очко, сделал 12 подборов и 12 передач.

Словенец реализовал 14 из 27 с игры, 4 из 9 из-за дуги и 9 из 15 с линии штрафных. Также на его счету 4 перехвата, 1 блок-шот и 5 потерь за 39 минут на площадке.

Дончич лидирует в лиге по количеству трипл-даблов в нынешнем сезоне (5). 23-летний словенец оформил свой 51-й трипл-дабл в карьере и занимает 10-е место в истории лиги по этому показателю.

«Мэверикс» удалось прервать свою серию из четырех поражений подряд, а также трехматчевую победную серию «Уорриорз».

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