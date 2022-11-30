Спенсер Динуидди ударил Джордана Пула локтем по лицу и был удален с площадки

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Защитник «Далласа» Спенсер Динуидди был удален с площадки за неспортивный фол второй степени в начале четвертой четверти матча против «Голден Стэйт» (116:113).

Инцидент произошел за 10:52 до конца встречи. Динуидди пытался пройти в трехсекундную зону и ударил защищавшегося против него Джордана Пула локтем по лицу.

После просмотра видеоповтора судьи выписали игроку «Мэверикс» неспортивный фол второй степени за «неоправданный и излишний контакт выше плеча».

Динуидди завершил матч с 14 очками, 2 передачами и 2 перехватами за 23 минуты на площадке.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна

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