Спенсер Динуидди ударил Джордана Пула локтем по лицу и был удален с площадки
Защитник «Далласа» Спенсер Динуидди был удален с площадки за неспортивный фол второй степени в начале четвертой четверти матча против «Голден Стэйт» (116:113).
Инцидент произошел за 10:52 до конца встречи. Динуидди пытался пройти в трехсекундную зону и ударил защищавшегося против него Джордана Пула локтем по лицу.
После просмотра видеоповтора судьи выписали игроку «Мэверикс» неспортивный фол второй степени за «неоправданный и излишний контакт выше плеча».
Динуидди завершил матч с 14 очками, 2 передачами и 2 перехватами за 23 минуты на площадке.
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