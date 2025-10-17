1

10-й пик драфта-2022 Джонни Дэвис присоединится к «Милуоки»

Дэвис договорился о контракте с «Бакс».

Как сообщает инсайдер Майкл Скотто, Джонни Дэвис (23 года, 196 см) заключит соглашение с «Милуоки». Условия сделки не разглашаются, но Дэвис, скорее всего, подпишет контракт типа Exhibit 10 и скоро будет отчислен. При таком сценарии он сможет получить бонус в размере 85 300 долларов, если проведет не менее 60 дней в фарм-клубе «Бакс» из G-лиги.

Дэвис был выбран «Вашингтоном» под общим 10-м номером на драфте НБА 2022 года после двух сезонов в университете. Атакующий защитник не оправдал высоких ожиданий за три неполных сезона в «Уизардс», которые в феврале обменяли его в «Мемфис». Спустя пару недель «Гриззлис» отчислили его, баскетболист так и не вышел на площадку в составе команды.

Прошлый сезон Дэвис закончил в Лиге развития в фарм-клубе «Нью-Йорка». В течение межсезонья он оставался без контракта, пока не достиг соглашения с «Бакс».

За 112 сыгранных матчей за «Вашингтон» Дэвис в среднем набирал 3,5 очка (39,7% с игры, 27,3% из-за дуги) и 1,6 подбора за 11,4 минуты на площадке.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8603 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница инсайдера Майкла Скотто в соцсети X
logoМилуоки
logoДжонни Дэвис
logoНБА
переходы
