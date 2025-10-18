Джексон Хэйс избежал серьезной травмы кисти. «Лейкерс» заявили, что у центрового ушиб
«Лейкерс» рассказали о степени серьезности повреждения у Джексона Хэйса.
Центровой отыграл всего 8 минут в последнем матче предсезонки против «Сакраменто» и вынужденно покинул площадку в первой половине из-за проблем с правой кистью. Рентген после игры не выявил перелома, Хэйс отделался ушибом.
Ожидается, что в воскресенье «озерники» узнают точное время восстановления «большого».
«Лейкерс» откроют новый сезон во вторник матчем против «Уорриорз».
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8846 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости