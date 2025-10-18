0

Джексон Хэйс избежал серьезной травмы кисти. «Лейкерс» заявили, что у центрового ушиб

«Лейкерс» рассказали о степени серьезности повреждения у Джексона Хэйса.

Центровой отыграл всего 8 минут в последнем матче предсезонки против «Сакраменто» и вынужденно покинул площадку в первой половине из-за проблем с правой кистью. Рентген после игры не выявил перелома, Хэйс отделался ушибом.

Ожидается, что в воскресенье «озерники» узнают точное время восстановления «большого». 

«Лейкерс» откроют новый сезон во вторник матчем против «Уорриорз».

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8846 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoЛейкерс
logoНБА
logoДжексон Хэйс
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джимми Батлер вернется в состав «Уорриорз» к стартовому матчу сезона против «Лейкерс»
сегодня, 05:32
Шэмс Чарания: «Лейкерс» и Леброн рассматривают середину ноября как реалистичное время его возвращения»
316 октября, 16:04
Джексон Хэйс оформляет словенский паспорт и планирует выступать за сборную Словении
316 октября, 14:03
Джарред Вандербилт досрочно завершил матч с «Далласом» из-за ушиба бедра
116 октября, 04:10
Главные новости
«Чикаго» отчислил Мэка Маккланга через 3 часа после подписания
215 минут назад
Джоэл Эмбиид о 8 передачах: «Меня не включают даже в Топ-100 НБА. Надо подстраиваться и как-то помогать команде»
122 минуты назад
«Орландо» подпишет Колина Каслтона на двусторонний контракт
23 минуты назад
Кендрик Перкинс раскритиковал Беверли за слова о том, что женский «Лас-Вегас» способен победить команду НБА
38 минут назад
«Майами» отчислил Прешеса Ачиуву, Итана Томпсона, Дэйна Дэйнджу и Беза Мбенга
238 минут назад
«Филадельфия» в новом сезоне не будет выпускать Джоэла Эмбиида во время бэк-ту-бэков
254 минуты назад
«Чикаго» отчислил Юки Кавамуру, подписал Трентина Флауэрса
сегодня, 06:26
«Никс» решили расстаться с Гаррисоном Мэтьюзом и сохранить Лэндри Шэмета
сегодня, 06:19
«Юта» отчислила Мо Бамбу
5сегодня, 06:09
Лука Дончич отметился 31 очком и 9 передачами в матче с «Сакраменто»
сегодня, 05:58Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Босна Роял» уступила «Будучности», «Вена» справилась с «Мегой»
вчера, 20:55
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» справился с «Гравлин-Дюнкерком»
вчера, 20:30
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» справилось с «Надеждой», МБА разгромила «Енисей» и другие результаты
вчера, 19:00
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» проиграл «Бахчешехиру»
вчера, 18:50
Трент Форрест и Маркус Ховард не помогут «Басконии» в ближайших матчах
вчера, 15:59
«Маккаби» и «Хапоэль» отправили Евролиге запрос о возвращении домашних матчей в Израиль (Las Provincias)
1вчера, 14:52
Чейссон Рэндл подписал месячный контракт с «Лондоном»
вчера, 14:15Фото
Крис Ледлум из «Ульма» стал MVP 3-го тура Еврокубка
вчера, 14:09Фото
10-й пик драфта-2022 Джонни Дэвис присоединится к «Милуоки»
1вчера, 11:54
Еврокубок. «Лондон» уверенно обыграл «Тренто»
16 октября, 20:36