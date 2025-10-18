Джексон Хэйс избежал серьезной травмы кисти. «Лейкерс» заявили, что у центрового ушиб

«Лейкерс» рассказали о степени серьезности повреждения у Джексона Хэйса.

Центровой отыграл всего 8 минут в последнем матче предсезонки против «Сакраменто» и вынужденно покинул площадку в первой половине из-за проблем с правой кистью. Рентген после игры не выявил перелома, Хэйс отделался ушибом.

Ожидается, что в воскресенье «озерники» узнают точное время восстановления «большого».

«Лейкерс » откроют новый сезон во вторник матчем против «Уорриорз».