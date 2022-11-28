Яннис Адетокумбо: «Дончич – один из самых талантливых баскетболистов, которых я встречал»

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Форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо после матча с «Мэверикс» (124:115) признался, что ценит похвалу со стороны лидера техасцев Луки Дончича.

Словенец назвал грека «лучшим в НБА прямо сейчас».

«Независимо от того, проиграл ты или выиграл, когда коллеги выражают уважение, это приятно всегда.

Мне всегда нравилось играть против лучших в этой лиге. Дончич – потрясающий игрок, невероятный талант, один из самых талантливых баскетболистов, которых я встречал в своей жизни. Просто невероятно, что он делает для команды и индивидуально», – заявил Адетокумбо.

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