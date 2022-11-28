Яннис Адетокумбо: «Дончич – один из самых талантливых баскетболистов, которых я встречал»
Форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо после матча с «Мэверикс» (124:115) признался, что ценит похвалу со стороны лидера техасцев Луки Дончича.
Словенец назвал грека «лучшим в НБА прямо сейчас».
«Независимо от того, проиграл ты или выиграл, когда коллеги выражают уважение, это приятно всегда.
Мне всегда нравилось играть против лучших в этой лиге. Дончич – потрясающий игрок, невероятный талант, один из самых талантливых баскетболистов, которых я встречал в своей жизни. Просто невероятно, что он делает для команды и индивидуально», – заявил Адетокумбо.
«Говорю детям: «Ваш отец завоевал меня благодаря объедкам стейка». Саванна Бринсон – главная женщина в жизни Леброна
Комментарии