О Джи Ануноби назвал Дончича «одним из самых приятных людей» в НБА

Теги Даллас Торонто НБА Лука Дончич О Джи Ануноби Баскетбол

Форвард «Рэпторс» О Джи Ануноби и разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич тепло отозвались друг о друге.

«Торонто» и «Даллас» недавно встречались в рамках регулярного чемпионата. По словам Ануноби, Дончич назвал его «одним из самых приятных людей» в лиге.

«Я тоже считаю его одним из самых приятных людей в НБА», – заявил Ануноби.

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