Форвард «Рэпторс» и разыгрывающий «Мэверикс» тепло отозвались друг о друге.

и недавно встречались в рамках регулярного чемпионата. По словам Ануноби, Дончич назвал его «одним из самых приятных людей» в лиге.

«Я тоже считаю его одним из самых приятных людей в , – заявил Ануноби.

Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3