Чарльз Баркли: «Мэверикс» никогда не выиграют чемпионат с таким стилем игры»

Член Зала славы и эксперт TNT Чарльз Баркли раскритиковал стиль игры «Мэверикс» и заявил, что им никогда не стать чемпионами, если не начнет играть на партнеров.

«Лука – отличный игрок, но ему нужно научиться играть без мяча. Ему нужно чаще отдавать мяч и давать возможность другим парням, которые ждут, что все сделает Лука. Они как будто стоят и ждут: «Посмотрим, что сделает Лука». Нет парни, вы все играете в НБА, вы тоже умеете играть.

Они никогда не выиграют чемпионат с таким стилем игры, потому что все делает один Лука», – сказал Баркли.

В сегодняшнем победном матче против «Голден Стэйт» (116:113) Дончич оформил трипл-дабл – 41 очко, 12 подборов и 12 передач.

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