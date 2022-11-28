Лука Дончич: «Яннис – лучший игрок НБА прямо сейчас»

Разыгрывающий после матча с «Милуоки» (115:124) отдал должное лидеру соперника .

В активе грека 30 очков и 11 подборов, это его 7-й матч в сезоне с 30+10, у словенца столько же.

«Тяжело играть против такого, как он. Яннис – лучший игрок прямо сейчас. Его практически невозможно остановить. Очень классно наблюдать за ним со стороны, но выходить против него не так весело.

Яннис прогрессирует каждый день. Он много работает, это заметно. Он работает над всем. Бросок, множество других вещей. Яннис становится лучше с каждым днем», – заявил Дончич.

Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф, как с куста)