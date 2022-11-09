Боб Майерс: «Слишком рано принимать радикальные решения. Давайте поговорим после 40 матчей»

Генеральный менеджер «Голден Стэйт» сделал заявление по поводу неудачного начала сезона (4-7).

«Возможно, это слишком лаконично, но мы всегда готовы рассмотреть любые предложения. В НБА никогда нет конкретики. Но это не значит, что мы что-то готовим. Мы не принимали никаких решений.

Я бы сказал, что мы считаем себя претендентами на чемпионство, и через какое-то время мы оценим, являемся ли мы по-прежнему претендентами, и выберем лучший курс. Но прошло всего 11 матчей. Давайте поговорим об этом после 40 матчей, и, возможно, ответы будут другими.

Но пока слишком рано. Не так рано, чтобы нам было все равно, как мы выглядим, но рано, чтобы принимать какие-то радикальные решения», – сказал Майерс.

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