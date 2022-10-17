Боб Майерс: «Инцидент с Грином никак не повлиял на переговоры с Пулом и Уиггинсом»

Генеральный менеджер «Уорриорз» заявил, что конфликтная ситуация с участием форварда не сказалась на мнении клуба в случае с переговорами по продлению. контрактов и .

«Инцидент с Грином никак не повлиял на переговоры с Пулом и Уиггинсом», – сказал Майерс.

«Голден Стэйт» незадолго до дедлайна согласовал продление с Пулом (140 миллионов долларов) и Уиггинсом (109 миллионов).

Грин изначально надеялся на продление контракта до старта сезона-22/23, но клуб решил отложить решение этого вопроса на будущее. Незадолго до начала регулярки Дрэймонд подрался с Джорданом Пулом на тренировке, видео попало в сеть и вызвало критику в адрес ветерана.

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