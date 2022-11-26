НБА. «Финикс» примет «Юту», «Лейкерс» сыграют в гостях с «Сан-Антонио» и другие матчи
В субботу, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся четыре матча.
Лидер Западной конференции «Финикс» в домашней встрече с «Ютой» попытается одержать четвертую победу подряд.
«Лейкерс» проведут второй за два дня гостевой матч против «Сан-Антонио». Вчера команда Леброна Джеймса победила со счетом 105:94.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 ноября, 01.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 27 ноября, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 27 ноября, 04.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 27 ноября, 05.00, «Footprint Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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