«Сперс» подпишут Ализе Джонсона и отчислят Джордана Холла

«Сан-Антонио» подпишет однолетний контракт с тяжелым форвардом (26 лет, 201 см), сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Джонсон в нынешнем сезоне выступал в G-лиге, набирая 22 очка и 10 подборов в среднем за матч.

Чтобы освободить место в составе, «Сперс» отчислят атакующего защитника Джордана Холла (20 лет, 203 см). Игрок провел за команду 9 матчей с показателями 3,1 очка, 1,3 подбора и 1,2 передачи за 9 минут на площадке.

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