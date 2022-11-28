Защитник «Лейкерс» рассказал о мотивации 37-летнего в матче со «Сперс».

37-летний Джеймс набрал рекордные в сезоне 39 очков и сделал 11 подборов в победной встрече против .

«Давайте честно, один из игроков сказал ему кое-что. Леброн ответил: «Запомни, что ты произнес эти слова». Медведя лучше не дразнить», – написал Уокер.

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен