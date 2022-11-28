Лонни Уокер – о 39 очках Леброна со «Сперс»: «Один из игроков сказал ему кое-что, но медведя лучше не дразнить»
Защитник «Лейкерс» Лонни Уокер рассказал о мотивации 37-летнего Леброна Джеймса в матче со «Сперс».
37-летний Джеймс набрал рекордные в сезоне 39 очков и сделал 11 подборов в победной встрече против «Сан-Антонио».
«Давайте честно, один из игроков сказал ему кое-что. Леброн ответил: «Запомни, что ты произнес эти слова». Медведя лучше не дразнить», – написал Уокер.
Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен
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