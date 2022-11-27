Леброн Джеймс: «Я так много тренируюсь, что могу преодолеть любой спад»

Звездный форвард «Лейкерс» прокомментировал результативное выступление в матче против (143:138) минувшей ночью.

37-летний Джеймс набрал 39 очков. Он реализовал 11 из 21 с игры, 7 из 12 из-за дуги, 10 из 10 с линии штрафных. В нынешнем сезоне лидер «Лейкерс» реализует в среднем 46,3% бросков с игры и 28,7% попыток из-за дуги.

«Я так много тренируюсь, что могу преодолеть любой спад. Когда меня спрашивали об этом в начале сезона, я сказал, что не беспокоюсь. Я знаю, сколько труда вкладываю в свою игру и развитие навыков», – сказал Джеймс.

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен