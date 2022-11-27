Кендрик Перкинс: «Леброн – мой ровесник. У меня уже 2-я карьера, а он до сих пор угощает этих мальчишек обедами из 39 крылышек»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс отдал должное форварду «Лейкерс» .

В матче против (143:138) 37-летний Джеймс набрал 39 очков. Он реализовал 11 из 21 с игры, 7 из 12 из-за дуги, 10 из 10 с линии штрафных.

«Просто дружеское напоминание, что Леброн – мой ровесник. У меня уже вторая карьера, а он до сих пор угощает этих мальчишек обедами из 39 крылышек на любой площадке! Боже, храни америку», – написал Перкинс в соцсетях.

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен