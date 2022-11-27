Леброн Джеймс: «Не хотел, чтобы Расс еще больше обострил ситуацию»

Форвард «Лейкерс» прокомментировал стычку между его партнером по команде и центровым .

В третьей четверти матча между командами Уэстбрук получил сильное рассечение на лбу из-за удара Коллинза локтем. Леброну удалось предотвратить драку, вовремя схватив Расселла, который бросился на Коллинза.

«Я не хотел, чтобы Расс еще больше обострил ситуацию. Тем более, что он истекал кровью. Так что я просто вмешался и постарался разрядить обстановку, насколько это возможно.

Я сразу увидел рану у него на голове, и мое естественное желание было немедленно заклеить ее, чтобы остановить кровотечение. Мы всегда были братьями, еще до того, как стали одноклубниками. Его здоровье важнее, чем баскетбол», – сказал Джеймс.

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен