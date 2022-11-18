Ройс О’Нил добавил мяч после промаха Дюрэнта и принес «Бруклину» победу над «Портлендом»

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Форвард «Бруклина» Ройс О’Нил стал автором победного попадания в гостевом матче с «Портлендом» (109:107).

О’Нил добавил мяч в кольцо после промаха звездного Кевина Дюрэнта при счете 107:107 за 0,7 секунды до финальной сирены.

В активе Ройса трипл-дабл – 11 очков (5 из 14 с игры), 11 подборов и 11 передач за 37 минут на площадке.

О’Нил впервые в карьере отметился трипл-даблом.

«Вы ждете от нас побед только потому, что в составе есть я». Хм, вот и Кевин Дюрэнт выступил в стиле Криштиану

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