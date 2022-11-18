Центровой считает, что звездный форвард Кевин Дюрэнт не подходит для его персональной опеки.

Нуркич показал Дюрэнту жест «слишком маленький» во время матча между командами в четверг.

Кевин оборонялся против боснийца под кольцом и нарушил правила. Вскоре после этого между игроками завязалась небольшая словесная перепалка.

«Вы ждете от нас побед только потому, что в составе есть я». Хм, вот и Кевин Дюрэнт выступил в стиле Криштиану