Юсуф Нуркич показал державшему его Кевину Дюрэнту, что тот «слишком маленький»
Центровой «Портленда» Юсуф Нуркич считает, что звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт не подходит для его персональной опеки.
Нуркич показал Дюрэнту жест «слишком маленький» во время матча между командами в четверг.
Кевин оборонялся против боснийца под кольцом и нарушил правила. Вскоре после этого между игроками завязалась небольшая словесная перепалка.
«Вы ждете от нас побед только потому, что в составе есть я». Хм, вот и Кевин Дюрэнт выступил в стиле Криштиану
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