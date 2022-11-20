Кевин Дюрэнт расписался на лбу у болельщика

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Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт встретился на уличной площадке с болельщиками команды.

Один из поклонников попросил баскетболиста расписаться у него на лбу, и Дюрэнт выполнил просьбу.

Дюрэнт в нынешнем сезоне набирает 30,6 очка, 6,6 подбора и 5,2 передачи в среднем за матч. «Нетс» идут на 10-м месте в Восточной конференции.

«Вы ждете от нас побед только потому, что в составе есть я». Хм, вот и Кевин Дюрэнт выступил в стиле Криштиану

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