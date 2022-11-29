Бен Симмонс не смог доиграть матч с «Мэджик» из-за болей в колене

Защитник «Нетс» вынужден был досрочно покинуть площадку во время матча с «Мэджик» (109:102) из-за болей в левом колене.

Симмонс, который в нынешнем сезоне уже пропустил шесть игр по аналогичной причине, завершил встречу во второй четверти. На его счету было 4 подбора и 3 передачи за 12 минут.

После возвращения в строй австралиец набирал 10,5 очка, 7,0 подбора и 5,2 передачи в среднем за игру.

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