Бен Симмонс «прекрасно себя чувствует» и сыграет против «Далласа»

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Защитник «Бруклина» Бен Симмонс заявил, что «прекрасно себя чувствует» и примет участие в сегодняшнем матче против «Далласа», сообщает журналист ESPN Тим Макмэн.

Симмонс отметил, что его игровое время, скорее всего, будет ограничено 20 минутами.

Австралиец пропустил предыдущие четыре матча из-за опухоли и болей в коленном суставе.

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