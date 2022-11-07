Бен Симмонс «прекрасно себя чувствует» и сыграет против «Далласа»
Защитник «Бруклина» Бен Симмонс заявил, что «прекрасно себя чувствует» и примет участие в сегодняшнем матче против «Далласа», сообщает журналист ESPN Тим Макмэн.
Симмонс отметил, что его игровое время, скорее всего, будет ограничено 20 минутами.
Австралиец пропустил предыдущие четыре матча из-за опухоли и болей в коленном суставе.
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