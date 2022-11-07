Бен Симмонс «прекрасно себя чувствует» и сыграет против «Далласа»

Защитник заявил, что «прекрасно себя чувствует» и примет участие в сегодняшнем матче против , сообщает журналист ESPN Тим Макмэн.

Симмонс отметил, что его игровое время, скорее всего, будет ограничено 20 минутами.

Австралиец пропустил предыдущие четыре матча из-за опухоли и болей в коленном суставе.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют