«Нетс» решили не использовать Бена Симмонса в игре с «Лейкерс» из-за болей в колене у игрока

Защитник не вышел на площадку в матче с в воскресенье.

Симмонс ранее пропустил четыре встречи подряд из-за болей в левом колене. Затем он вернулся в строй и провел три матча, набирая 3,3 очка, 5,7 подбора и 3,0 передачи за игру, теряя при этом мяч в среднем более четырех раз.

Австралиец начинали эти встречи на скамейке запасных.

Следующий матч «Нетс» проведут во вторник против «Кингз».

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