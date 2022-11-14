«Нетс» решили не использовать Бена Симмонса в игре с «Лейкерс» из-за болей в колене у игрока
Защитник «Бруклина» Бен Симмонс не вышел на площадку в матче с «Лейкерс» в воскресенье.
Симмонс ранее пропустил четыре встречи подряд из-за болей в левом колене. Затем он вернулся в строй и провел три матча, набирая 3,3 очка, 5,7 подбора и 3,0 передачи за игру, теряя при этом мяч в среднем более четырех раз.
Австралиец начинали эти встречи на скамейке запасных.
Следующий матч «Нетс» проведут во вторник против «Кингз».
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