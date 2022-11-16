Бен Симмонс: «Делаю все, чтобы оставаться на площадке»

Разыгрывающий Бен Симмонс рассказал о лечении травмы левого колена, из-за которой он пропустил несколько матчей в нынешнем сезоне.

«Я постоянно занимаюсь восстановлением. Делаю все, чтобы оставаться на площадке. Честно говоря, сейчас я провожу больше времени на медицинском столе, где я буквально не могу ничего сделать, накладываю лед, выполняю все эти процедуры, сплю.

Да, колено беспокоит больше, чем спина, и это хорошо. У тебя начинаются проблемы с чем-то одним, а потом ты думаешь о своей лодыжке или о чем-то еще. В этой лиге постоянно случаются травмы, но я должен взять ситуацию под контроль», – сказал Симмонс.

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