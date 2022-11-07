Бен Симмонс может вернуться в строй в матче с «Далласом» в понедельник

Теги травмы Даллас Бруклин НБА Бен Симмонс Баскетбол

Защитник «Бруклина» Бен Симмонс близок к возвращению в состав команды после травмы левого колена.

Симмонс может вернуться на площадку в матче с «Далласом», который состоится в понедельник.

Бен из-за опухоли и болей в коленном суставе пропустил четыре последние встречи. Перед игрой с «Мэверикс» клуб изменил его статус на «под вопросом» (50 на 50).

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