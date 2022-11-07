Бен Симмонс может вернуться в строй в матче с «Далласом» в понедельник
Защитник «Бруклина» Бен Симмонс близок к возвращению в состав команды после травмы левого колена.
Симмонс может вернуться на площадку в матче с «Далласом», который состоится в понедельник.
Бен из-за опухоли и болей в коленном суставе пропустил четыре последние встречи. Перед игрой с «Мэверикс» клуб изменил его статус на «под вопросом» (50 на 50).
Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют
Комментарии