Бен Симмонс может вернуться в строй в матче с «Далласом» в понедельник

Защитник близок к возвращению в состав команды после травмы левого колена.

Симмонс может вернуться на площадку в матче с , который состоится в понедельник.

Бен из-за опухоли и болей в коленном суставе пропустил четыре последние встречи. Перед игрой с «Мэверикс» клуб изменил его статус на «под вопросом» (50 на 50).

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